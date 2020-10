Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti: perché Google la celebra con un Doodle?

Oggi, 5 ottobre 2020, Google ha scelto di celebrare la “Giornata mondiale degli insegnanti” con un Doodle molto significativo, visibile in gran parte del Mondo, dall’Italia al Giappone, dalla Russia al Canada, dal Regno Unito alla Germania, in Svezia, Danimarca e tanti altri Paesi.

La Giornata mondiale degli insegnanti è stata istituita nel 1994 con l’obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti.

Il 25º anniversario (1994 – 2019) della Giornata Mondiale degli insegnanti è stato commemorato in Francia con un evento globale.

Questo giorno è l’occasione per celebrare la professione, fare il punto sui risultati raggiunti e per affrontare alcune questioni fondamentali per attrarre i giovani talenti e preservare le menti più brillanti.

Questa Giornata commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante, la principale struttura di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, ed ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti.

Con l’adozione dell’Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, “Istruzione di qualità”, gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l’attuazione dell’Agenda 2030 sull’educazione. Il loro impegno infatti è fondamentale per fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, con l’obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l’abbandono scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile.