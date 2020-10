Oggi è la giornata della zucca: storia, proprietà benefiche e ricette di questo ortaggio gustoso [VIDEO]

Di diverse tonalità di arancione, ma sempre gustosissima, la zucca è un alimento amatissimo in tutto il mondo. Elemento tipico della festa di Halloween, la zucca è il simbolo del mese di ottobre. Le sue origini sono messicane: le prime testimonianze della sua presenza risalgono infatti intorno al 7000/6000 a.C.. In Messico venne documentato il ritrovamento di alcuni semi, ma le origini della colvitazione della zucca non sono ancora oggi certe.

La zucca è una pianta tutta americana (e sudamericana) e il jack-o-lantern ad Halloween è una cosa decisamente del Nuovo Mondo. Conosciamo quindi meglio questo prezioso ortaggio, partendo la significato del suo nome: deriva dal greco pepon, o “melone grande”, nome cambiato dagli americani in Pumpkin.

Scopriamo le proprietà benefiche della zucca:

E’ un alimento a basso contenuto di calorie, è ricca di caroteni, importantissimi per la produzione di Vitamina A. Contine calcio, potassio, fosforo, vitamina E, sodio e magnesio, ma anche una buona quantità di aminoacidi e fibre. La zucca ha proprietà calmanti e diuretiche.

La polpa della zucca è ottima per calmare le infiammazioni della pelle, mentre i suoi semi proteggono la prostata e contrastano patologie dell’apparato urinario maschile e femminile e aiutano a prevenire la cistite.

100 grammi di zucca contengono 18kcal

Inoltre, per ogni 100 g di questo prodotto abbiamo:

Acqua 94,6 g

Carboidrati 3,5 g

Zuccheri 2,5 g

Proteine 1,10 g

Grassi 0,1 g

Colesterolo 0 g

Ferro 0,9 mg

Calcio 20 mg

Fosforo 40 mg

Vitamina B1 0,03 mg

Vitamina B2 0,02 mg

Vitamina B 3 0,50 mg

Vitamina A 599 µg

Vitamina C 9 mg

Non abbiamo scuse quindi! La zucca è un piatto adattissimo per la nostra dieta e la giornata di oggi, seppur l’orario di pranzo ormai è passato, è perfetto per celebrare questo prelibato alimento. Procuriamoci quindi al più presto una zucca, e prepariamo una cenetta tutta… arancione! Polpette, risotti, gnocchi, zucca ripiena, zucca fritta con aglio e mentuccia, torta zucca e cioccolato e chi più ne ha più ne metta.

Nei video di seguito tante ricette! E se oggi ormai è tardi per preparare un pasto tutto a base di zucca, beh, anche domani è un giorno buono per cucinarla, così come tutti gli altri giorni dell’anno.

Buona giornata della zucca!