Oggi è il giorno del pollo alla cacciatora: storia e ricetta di questo delizioso piatto

Si celebra oggi la giornata del pollo alla cacciatora. Il pollo è la carne che la maggior parte delle famiglie consuma più frequentemente durante la settimana. Sono tanti, tantissimi, i piatti gustosi che si possono preparare con la carne di pollo ed il pollo alla cacciatora è uno di questi.

Cucinato in pentola, è pieno di sapori delizioni e verdure, quindi tende ad essere un piatto di successo ed un pasto per tutta la famiglia. Il giorno del pollo alla cacciatora è l’occasione perfetta per cucinarlo e ‘rendergli omaggio’.

Il pollo alla cacciatora si chiama così perchè i primi che hanno mangiato questo piatto sono stati i cacciatori. Si pensa, però, che il primo pollo alla cacciatora non sia stato affatto cucinato col pollo, ma con coniglio o altra selvaggina, tra il XIV e il XVI secolo.

La ricetta potrebbe essere nata per soddisfare l’appetito di cacciatori che potrebbero essere stati sulle tracce di un animale più grande o di un branco di animali per diversi giorni e che avevano bisogno di uno stufato gustoso, facile da cucinare all’aperto. Originariamente questa ricetta non prevedeva l’uso di pomodoro.

Di seguito la ricetta per un buon pollo alla cacciatora:

Ingredienti

1 cipolla

1 sedano 100 g vino rosso

1 rametto di rosmarino

sale 1.b.

1,3kg di pollo

400 g pollo

1 carota

1 spicchio d’aglio

olio

1 ciuffo tritato di prezzemolo

pepe nero

Procedimento:

Iniziare tagliando le verdure fino ad ottenere dadini da 2-3mm e pulendo il pollo, tagliando in pezzi separati cosce, ali e petto.

Scaldare un po’ d’olio e versare il pollo. Una volta rosolato per circa 10 minuti, aggiungere le verdure tritate e lo spicchio d’aglio, successivamente anche sale, pepe e rosmarino e lasciare insaporire per 5 minuti.

Sfumare quindi col vino, lasciare evaporare completamente e aggiungere il pomodoro, solo dopo aver tolto rosmarino e aglio.

Mescolare bene, coprire col coperchio e lasciare cuocere a fuoco moderato per 30-35 minuti.