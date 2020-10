Spaventosa caduta per Miguel Angel Lopez nella 1ª tappa del Giro d’Italia: gli aggiornamenti dell’Astana sulle condizioni del colombiano [VIDEO]

Nella prima tappa del Giro d’Italia 2020 non è mancato lo spettacolo. Il giovane italiano Filippo Ganna si è aggiudicato la cronometro Monreale-Palermo, andando ad indossare per la prima volta la maglia rosa di leader. Giornata difficile per Vincenzo Nibali, ma a passarsela peggio di tutti è stato Miguel Angel Lopez.

Superato l’intermedio al nono chilometro, il colombiano dell’Astana Pro Team ha incredibilmente perso il controllo della sua bici andando a finire contro le transenne. Miguel Angel Lopez non è riuscito a rialzarsi per terminare la sua corsa fino al traguardo ed è stato costretto a ritirarsi dalla Corsa Rosa.

Il colombiano è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti: “nessuna frattura. Miguel ha subito una ferita profoda molto vicino all’arteria iliaca, che ha dovuto ‘riparare’ e che guarirà nelle prossime settimane”, fa sapere il team.