Il Giro d’Italia arriva a casa di Pozzovivo: le previsioni meteo della Castrovillari-Matera

La carovana rosa è partita alla volta della sesta tappa del Giro d’Italia. I corridori si spostano oggi da Castrovillari a Matera: la tappa è inizialmente mossa e articolata sia planimetricamente che altimetricamente all’interno del Parco Nazionale del Pollino. Superato il Lago di Monte Cotugno si entra nella parte pianeggiante della tappa che attraversa la provincia di Matera in direzione del capoluogo. Nel finale si affrontano brevi saliscendi che portano ai piccoli strappi dell’arrivo. Ultimi km in leggera discesa fino all’ultimo chilometro attraverso ampi viali cittadini con alcune leggere curve. A cavallo dell’arco dell’ultimo chilometro due curve verso sinistra per immettere nel rettilineo finale lungo 800 m tutto in leggera salita (fondo in asfalto, larghezza 7.5 m).

Tappa importantissima per Domenico Pozzovivo, lucano ma calabrese d’adozione: il corridore della NNT Pro Cycling attraverserà quindi le sue terre, partendo dai luoghi in cui vive per arrivare in Basilicata, nei posti dove è nato. Gli occhi saranno puntatissimi su Sagan, a caccia della sua prima vittoria al Giro 2020, ma anche su Ulissi e Matthews, grandi favoriti per il successo di tappa. Tappa serena per i ciclisti che non dovrebbero incappare in condizioni climatiche avverse: si prospetta una giornata soleggiata per tutto il percorso della tappa.