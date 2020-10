Il Giro d’Italia arriva in Calabria: Nibali sfida Pozzovivo nella nebbia, le previsioni meteo per la 5ª tappa

La Calabria accoglie il Giro d’Italia 2020: dopo le 4 tappe siciliane, i ciclisti sono approdati in terra calabrese per proseguire la loro grande sfida. La carovana rosa si sposta oggi da Mileto a Camigliatello Silano: una tappa lunghissima, 225km, chilometraggio ormai inusuale per i grandi giri e più tipico di un mondiale, con oltre 3.300 metri di dislivello tra strade strette e tortuose, salite e discese, attraversando prima il centro di Catanzaro e poi quello di Cosenza fino alla dura salita finale con punte del 18% prima di arrivare in cima a Camigliatello Silano.

Si prospetta una sfida tutta ‘terrona’ tra Nibali e Pozzovivo, entrambi scalatori, grandi amici ed ex compagni di squadra. Lo Squalo, messinese, sfida l’amico lucano ma calabrese d’adozione, a caccia di un sorriso dopo un periodo davvero difficile e buio, fatto di infortuni, incidenti e operazioni su operazoni. Da non sottovalutare Yates, che potrebbe provare a recuperare, mentre Majka e Futslang potrebbero dire la loro.

Condizioni meteo fastidiose: maltempo tutto il giorno nella quinta tappa del Giro d’Italia, con pioggia prevista all’arrivo e nebbia.