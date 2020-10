Ad Agrigento il primo arrivo complicato del Giro d’Italia: le previsioni meteo per la seconda tappa

Il Giro d’Italia è iniziato subito con colpi di scena e tanto spettacolo: Filippo Ganna ha vinto la cronometro di oggi, andando ad indossare la maglia rosa, mentre Miguel Angel Lopez è stato costretto a ritirarsi a causa delle conseguenze riportate dopo una brutta caduta.

Dopo la Monreale-Palermo di oggi, il Giro d’Italia entra subito nel vivo: già domani i ciclisti affronteranno una tosta tappa, con il complicato arrivo di Agrigento, prima della dura arrampicata sull’Etna della terza frazione della Corsa Rosa. Tappa breve, quella di domani, con la prima parte piuttosto articolata in saliscendi e numerose curve nel trapanese verso la Valle del Belice. Lasciata Alcamo si procede per saliscendi attraverso Calatafimi, Salemi, Santa Ninfa, Partanna fino a entrare nella strada a scorrimento veloce che, lungo la costa,con alcuni saliscendi con pendenze moderate porta a 4 km dall’arrivo alla valle dei Templi ai piedi di Agrigento. Gli ultimi km saranno tutti in salita, attorno al 5% di pendenza con un tratto breve sul 9% a 2,5 km dall’arrivo. La strada è larga e ben pavimentata, caratterizzata da una serie di brevi rettilinei e semi curve, con unrettilineo finale di 250 metri dove, probabilmente, lotteranno per la vittoria di tappa Sagna, Matthews, Ulissi e Gaviria.

Le condizioni meteo di domani sembrano ideali per la corsa: cielo parzialmente nuvoloso per la Alcamo-Agrigento.