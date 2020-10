Giulio Golia positivo al tampone per il Coronavirus

Giulio Golia è risultato positivo al tampone per il coronavirus: lo ha confermato lui stesso sui social pochi minuti fa attraverso un video, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva de ‘Le Iene’.

“Buongiorno a tutti! Purtroppo ho scoperto di essere positivo al coronavirus. Sto bene ma ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati,” ha scritto su Facebook.

Golia si è sottoposto al tampone dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus.

Al momento è in quarantena.