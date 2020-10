Maltempo Campania, violenta grandinata nell’area flegrea: chicchi come sassi a Pozzuoli, imbiancata anche l’autostrada Caserta-Roma [FOTO]

Non solo piogge in Campania, con la situazione critica in Irpinia e in particolare ad Avellino, con strade allagate e persone rimaste bloccate nelle auto. Una eccezionale grandinata, con chicchi delle dimensioni di sassi, si e’ abbattuta sull’area flegrea nord occidentale tra Pozzuoli, Monterusciello, Bacoli e Quarto. La violenta grandinata e’ durata una trentina di secondi e fortunatamente non ha provocato danni a persone e cose. Si lamentano, invece, danni per l’agricoltura sia per gli ortaggi di stagione che per gli uliveti peraltro presenti in misura ridotta nella zona. Situazioni di criticita’ per la circolazione veicolare e per i residenti hanno creato le forti precipitazioni registrate in mattinata. Diffuse situazioni di allagamenti di strade e pianterreni tra Pozzuoli sul lungomare e nelle zone di Cigliano e San Martino, a Bacoli in zona Cuma e Fusaro e a Quarto dove il fango proveniente dalle colline Camaldoli e Paratine ha intasato le strade del centro storico.

Un’intensa grandinata ha letteralmente imbiancato l’autostrada Caserta-Roma (vedi foto della gallery scorrevole in alto).