Scenario unico nella San Salvo-Roccaraso: pioggia e grandine rendono la 9ª tappa spettacolare [GALLERY]

E’ in corso una delle tappe più importanti del Giro d’Italia 2020. Dopo il ritiro forzato di Yates per Coronavirus, i ciclisti affrontano il tosto percorso di montagna da San Salvo a Roccaraso. Un tappone con 4000 metri di dislivello, in uno scenario spettacolare, reso ancora più incredibile dalle condizioni climatiche.

Nuvoloni, pioggia e anche grandine a tratti rendono tutto ancora più bello, scenograficamente parlando, e difficile per i campioni delle due ruote che si stanno sfidando per le strade italiane.