Halloween, la Casa Bianca apre le porte a fantasmi e zombie: il coronavirus non ferma la festa, ma bisogna rispettare delle precise regole

Nonostante l’emergenza coronavirus, in America non sono in tanti a voler rinunciare ai festeggiamenti di Halloween. Zombie, mostri, fantasmi, ma anche fate e supereroi: grandi e piccini sono pronti a mascherarsi e andare in giro per le strade, ma anche alla Casa Bianca.

Nonostante il focolaio di qualche settimana fa e la positività di Donald Trump, Melania ed il figlio Barron, la Casa Bianche apre le porte a fantasmi e zombie, ma con una settimana d’anticipo rispetto alla tradizionale festa del 31: domani grandi e piccini potranno fare il tradizionale “trick or treat”, dolcetto o scherzetto, alla Casa Bianca.

Bisognerà però rispettare delle regole: oltre al travestimento è obbligatorio indossare la mascherina, ma anche i guandi per poter toccare i dolcetti.

“Sono stati invitati i figli di operatori sanitari, di militari e scolari, insieme ai loro genitori. Sono state adottate misure extra per garantire la sicurezza di tutti. Il presidente e la first lady saluteranno i trick-or-treaters al loro passaggio nel porticato sud della Casa Bianca“, si legge in un comunicato stampa.