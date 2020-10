Halloween è ormai alle porte: la NASA pubblica i poster sui fenomeni più misteriosi dell’Universo

Halloween è ormai alle porte e per l’occasione la NASA ha pubblicato dei poster a tema: presentati nello stile delle pubblicità dei film horror vintage, i nuovi poster rappresentano materia oscura sfuggente, una galassia morta e un’esplosione di raggi gamma.

Tutti e tre sono fenomeni reali: in una galassia morta, la nascita di una nuova stella è cessata e la maggior parte delle stelle rimaste sono della varietà longeva, che sono piccole e rosse, conferendo alla galassia un bagliore rossastro. Quando le stelle morte si scontrano, a volte creano un lampo di raggi gamma, una delle esplosioni più energetiche dell’universo.

Per quanto riguarda invece la materia oscura, la sua gravità mantiene le stelle all’interno delle galassie e tiene insieme gruppi di galassie in ammassi, ma non si sa ancora di cosa sia fatta questa materia invisibile.

I poster sono stati realizzati dall’Exoplanet Exploration Program Office della NASA, con sede presso il Jet Propulsion Laboratory, con il contributo di astrofisici.