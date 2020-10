E’ la settimana di Halloween: tutto l’occorrente per festeggiarlo in casa (solo con i conviventi) in maniera unica

Il nuovo Dpcm parla chiaro: è vietato qualsiasi tipo di festeggiamenti. Non sarà possibile, a partire da oggi e fino al 24 novembre, organizzare feste nei locali (aperti dalle 5 alle 18) nè a casa, dove è sconsigliato ospitare persone ‘estranee’, per stare il più possibile solo tra conviventi.

Un semi-lockdown per limitare i contagi per coronavirus, aumentati nelle ultime settimane, che ha mandato nello sconforto molti cittadini italiani, grandi e piccini. Niente feste per matrimoni dunque o compleanni o altri tipi di feste, se non esclusivamente con chi abita sotto lo stesso tetto.

Oggi inizia la settimana di Halloween, che si celebra sabato 31 ottobre e in tantissimi si sono visti costretti, soprattutto i più giovani, a dover riporre negli scatoloni dell’armadio i loro vestiti per i travestimenti. Niente di più sbagliato! Halloween si può festeggiare anche in questo nuovo semi-lockdown, basta seguire degli accorgimenti e avere tutto l’occorrente necessario per creare un clima… mostruoso in casa.

Le famiglie più numerose, con più bambini, saranno sicuramente le più fortunate: fratelli e sorelle potranno divertirsi tra scherzi spaventosi e mostruosi travestimenti, ma anche i più grandi e chi non ha una famiglia troppo numerosa potranno divertirsi, con videochiamate con cugini, zii, nonni e amichetti, in questa giornata tanto speciale per gli americani, da cui abbiamo ereditato i festeggiamenti.

Tutto quello che serve è l’occorrente giusto, un pizzico di fantasia e originalità e tanta, ma tanta voglia di divertirsi.



Cosa serve per un Halloween 2020 perfetto nonostante le nuove misure restrittive anti-Covid?

Prima di tutto pensiamo agli addobbi per casa: ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i gusti. Lucine a forma di zucca, festoni e palloncini, ma anche adesivi sanguinosi per i vetri delle finestre, zombie che si arrampicano e scheletri di grandi dimensioni.

Per un Halloween perfetto non possono mancare dolci e cibi vari dalle forme mostruose. Servono quindi teglie e stampini per realzzare prelibati manicaretti a forma di zucca, di teschio, fantasmi e chi più ne ha più ne metta:

Passiamo adesso ai travestimenti

Chi ha un pargoletto piccolo in casa sicuramente cederà alla tentazione di travestirlo per il suo primo Halloween.

Anche i bambini più grandicelli però vorrano sicuramente travestirsi e il mercato offre tantissime maschere, dai fantasmi agli zombie, passando per streghe e vampire

Anche per i più grandi c’è l’imbarazzo della scelta: maschere con luci LED, di personaggi mostruosi di film e telefilm e tanto altro:

Per gli adulti, poi, Halloween si può trasformare in un’occasione sexy, durante la quale dare libero sfogo a giochi… intimi e ritrovare un po’ quella complicità che si è persa a causa del coronavirus.