“Ho scoperto di essere positivo grazie ad Immuni. L’app funziona ma il sistema sanitario fa acqua da tutte le parti”

In collegamento da casa ad Ancona dove e’ in quarantena, Marco Bentivogli, ex sindacalista e coordinatore di Base Italia, ha annunciato in diretta di aver scoperto lo scorso giovedi’ tramite Immuni che il 23, giorno in cui era a Milano, e’ stato a contatto con una persona positiva. “Il sistema sanitario fa acqua. Immuni funziona ma non hanno istruito il personale sanitario e per segnalare le positivita’ e’ un miracolo trovare autorizzazione da autorita’ sanitarie. Bisogna fare di piu’: servono presidi territoriali h24 al giorno come prevede la riforma da parte dei medici di base”.