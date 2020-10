I comizi di Trump potrebbero aver causato 30.000 contagi e 700 morti Covid

Uno studio, diffuso dall’università di Stanford e rilanciato dal Guardian, ha analizzato l’impatto di 18 comizi di Trump esaminando gli effetti “fino a 10 settimane dopo“. I risultati sono incredibili: i comizi del Presidente hanno causato probabilmente più di 30mila contagi e 700 morti.

“La nostra stima della media degli effetti dei 18 eventi – affermano gli scienziati autori dello studio – implica che abbiano fatto salire i successivi casi confermati di covid-19 oltre i 250 casi per 100mila residenti”. “Estrapolando i dati dall’intero campione, concludiamo che questi 18 comizi hanno portato ad un incremento di oltre 30mila casi di covid-19. Guardando ai tassi di mortalità per contea dopo gli eventi concludiamo che i comizi hanno probabilmente portato a più di 700 decessi (non necessariamente fra i presenti)”, sostiene lo studio.