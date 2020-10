Il coronavirus non ha cambiato Ibrahimovic: Zlatan in formissima al suo primo allenamento post Covid

Zlatan Ibrahimovic è tornato! Il calciatore svedese si è unito nuovamente al gruppo ieri, per il primo allenamento dopo le due settimane trascorse a sconfiggere il coronavirus. Ibrahimovic sembra non mostrare i segni del virus: affatto debilitato, lo svedese si è mostrato in grande forma, grazie agli allenamenti fatti in casa nonostante il Covid.

Non è mancato il gol a Ibrahimovic: Zlatan ha segnato la sua prima rete post coronavirus durante la partitella di ieri con la Primavera. Il Covid non ha cambiato nemmeno l’atteggiamento del calciatore svedese del Milan: Ibrahimovic è apparso come sempre scherzoso e carichissimo. Zlatan è prontissimo, quindi, per tornare in campo.