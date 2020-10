Ibrahimovic, il Covid è già un ricordo: doppietta da urlo nel derby di Milano

Ibrahimovic boom-boom: l’attaccante svedese del Milan ha superato il Coronavirus senza alcun tipo di ripercussione, e lo sta dimostrando nel Derby di Milano dove ha segnato due gol in pochi minuti all’inizio del match. Il primo tempo si è concluso con il Milan in vantaggio 1-2 sull’Inter, che ha accorciato le distanze con Lukaku ed è ancora in partita. Ibrahimovic era risultato positivo al Covid il 24 settembre scorso, mentre il tampone negativo che ne ha certificato la guarigione risale al 9 ottobre, appena otto giorni fa. Una settimana di allenamento è bastata a Ibra per farsi trovare pronto al nuovo appuntamento. Adesso è a quota 4 reti stagionali.