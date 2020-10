Il Bon Ton si scopre a tavola grazie alle tovagliette Mangia e Impara [GALLERY]

Studiata per decorare la tavola catapultandoci nel passato con ironia, la nuova collezione di tovagliette Mangia e Impara firmata Moroni Gomma mixa suggestivi elementi caserecci come la tovaglia a quadri con i piatti dipinti a mano dall’effetto 3d. Su ognuna delle tovagliette viene riportato un proverbio differente associato ad un’immagine rappresentativa, una soluzione divertente per imparare o riscoprire mangiando.

Tovagliette Mangia e Impara.

Realizzate in morbido polipropilene espanso 100% riciclabile, sono resistenti all’acqua, utilizzabili sia per uso interno che esterno. Disponibili in 8 decori. Dimensioni: 44 x30 cm. Prezzo al pubblico: 10 €.