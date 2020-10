Il Cnr protagonista dell’Internet Festival 2020 con 13 eventi

Dall’8 all’11 ottobre il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) partecipa ai quattro giorni di Internet Festival 2020, la manifestazione che, a Pisa, dove è nato l’internet italiano, da dieci anni si indaga il web con decine di esperti internazionali, panel, laboratori, contest e appuntamenti culturali.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha presentato un ventaglio di 13 eventi sia in presenza che in streaming con il coinvolgimento dell’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), dell’Istituto di scienze e tecnologie dell’informazione (Cnr-Isti), dell’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (Cnr-Ieiit), dell’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (Cnr-Ittig), del Registro .it e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. La parola chiave che unisce tutti gli eventi è #reset, una sorta di azzeramento del sistema in tempi di Covid19 per partire da nuove basi online e offline.

Ecco i principali eventi che, novità di questa edizione, si spalmeranno fino a dicembre 2020.

#tuttionline con la Ludoteca del Registro .it . Giochiamo per conoscerlo e usarlo in sicurezza. (Centro Congressi le Benedettine/ 8-9- ottobre/ orario: 9-10.30; 11-12.30). La Ludoteca del Registro .it, l’anagrafe dei domini con suffisso nazionale “.it”, continua la sua attività dedicata ai nativi digitali vantando una pluriennale competenza nella preparazione dei bambini all’uso consapevole e quindi sicuro della rete.

“Blockchain in Governance”. Online – Evento in lingua inglese (8 ottobre/orario 17.30-18.30). Organizzato da Cnr-Ieiit in collaborazione con Internet Festival. Partecipa Maria Eugenia Beltrán-Jaunsaras del dipartimento di fotonica e bioingegneria dell’Università di Madrid.