Il coronavirus è solo un vecchio ricordo: c’è il via libera, Federica Pellegrini può tornare in acqua

Il coronavirus è ormai alle spalle per Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto si dà subito da fare: il giorno dopo aver scoperto di essere finalmente negativa, la Divina si è immediatamente messa a moto, andando a fare le visite mediche di rito per potersi tornare ad allenare regolarmente.

“Tutte le visite di controllo per riavere l’idoneita’ sportiva fatte ✅…. grazie veramente di cuore 🙏🏻♥️ al Dott Angheben , Dott Filippini , Dott.ssa Meneghello ,tutte le infermiere e la medicina dello sport dell Ospedale Sacro Cuore di Negrar e il Centro Polifunzionale Don Calabria per la vostra velocità e gentilezza!!! SIAMO IDONEE 💪🏻🙌🏻!!!oggi finalmente si torna in acqua con nuovi obbiettivi ✈️✈️“, questo l’aggiornamento della nuotatrice italiana sui social.