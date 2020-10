In arrivo il satellite Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich per la mappatura degli oceani della Terra

Tracciare il livello del mare. L’innalzamento del livello del mare è una delle conseguenze più serie del cambiamento climatico. Il tasso con cui gli oceani stanno crescendo è aumentato negli ultimi 25 anni, e gli scienziati prevedono che accelererà nei prossimi anni. Per essere in grado di monitorare più da vicino il livello del mare, sono necessarie osservazioni permanenti di tutti gli oceani del mondo.

Con un lancio previsto il 10 novembre 2020 dalla base aerea di Vandenberg in California, il satellite Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich è il primo di due satelliti identici da lanciare in sequenza per fornire accurati rilevamenti dei cambiamenti del livello del mare.

Rinominato in onore di Michael H. Freilich, ex-direttore della Divisione Scienze della Terra della NASA, il satellite continuerà il lavoro della serie di missioni Jason e porterà le registrazioni dei livelli del mare nella quarta decade. Il satellite mapperà il 95% degli oceani della Terra liberi da ghiaccio ogni 10 giorni, e fornirà informazioni importanti per l’oceanografia operativa e per gli studi sul clima.

La missione Copernicus Sentinel-6 è un reale esempio di cooperazione internazionale. Sentinel-6 è una delle missioni della famiglia Copernicus dell’Unione Europea, Il suo completamento è il risultato di una collaborazione unica tra ESA, NASA, EUMETSAT e NOAA, con contributi da parte dell’agenzia spaziale francese CNES.

Programma dell’evento

Relatori di spicco includono:

• Thomas Zurbuchen – Amministratore Associato Direzione Missioni Scientifiche della NASA

• Pierre Delsaux – Vicedirettore generale della Commissione Europea per l’Industria della Difesa e per lo Spazio

• Josef Aschbacher – Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA

• Karen St. Germain – Direttore della Divisione Scienze della Terra della NASA

• Parag Vaze – Responsabile di Progetto presso NASA Jet Propulsion Laboratory

• Alain Ratier – Direttore Generale di EUMETSAT

• Nadya Vinogradova-Shiffer – Scienziato di Programma presso NASA Headquarters

• Tim Dunn, direttore del lancio per il programma di servizi di lancio della NASA presso il Kennedy Space Center in Florida

Informazioni per la diretta

Seguite la diretta web: esawebtv.esa.int

Inviate le vostre domande utilizzando l’hashtag #SeeingTheSeas sui social media durante l’incontro.