Incendi in California: evacuazioni in corso [VIDEO]

Ordine di evacuazione per decine di migliaia di persone in California a causa della rapida diffusione dell’incendio di Silverado.

Il rogo è divampato inizialmente nell’area del Canyon Santiago del Canyon Silverado, per poi estendendersi alle aree circostanti.

Le condizioni di siccità e i forti venti in tutto lo Stato hanno richiesto l’interruzione dell’erogazione dell’elettricità per centinaia di migliaia di residenti per evitare che le apparecchiature di servizio pubblico possano innescare nuovi incendi.