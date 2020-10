Incendi in California: la Napa Valley nella morsa delle fiamme, a fuoco anche i prestigiosi vigneti

Gli incendi che da settimane devastano la California non hanno risparmiato le prestigiose zone vinicole di Napa Valley: molti vigneti sono stati duramente colpiti e almeno una decine di cantine, molto note, sono state devastate dal Glass Fire, ancora fuori controllo.

Il rogo, che ha già bruciato circa 20 mila ettari di vegetazione, è stato domato solo in minima parte, il 2%.

A circa 300 km a nord di Napa Valley, un altro incendio, “Zogg”, ha causato una quarta vittima: l’uomo era stato tratto in salvo in elicottero all’inizio dell’emergenza, ma aveva riportato gravissime ustioni.

Nei giorni scorsi decine di migliaia di residenti sono stati evacuati nella vicina Sonoma Valley.

Calistoga, cittadina famosa per l’enoturismo, in questi giorni è completamente deserta e praticamente isolata dalle fiamme. Denso fumo ricopre la valle e varie costruzioni sono state gravemente danneggiate.

La California è stretta nella morsa di incendi di eccezionale portata quest’anno, causati secondo molti dal cambiamento climatico, che sta aggravando una siccità già cronica: dall’inizio della stagione sono già stati ridotti in cenere quasi 16mila km quadrati e una trentina di persone sono morte.