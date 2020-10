Terribile incendio in un grattacielo coreano: edificio avvolto dalle fiamme, ci sono molti feriti [FOTO e VIDEO LIVE]

Un incendio si è sviluppato in un grattacielo di 33 piani nella città sudcoeana di Ulsan, rende noto l’agenzia di stampa Yonhap. Le fiamme si sono sviluppate al 12° piano e si sono propagate nei piani più alti. I pompieri stanno cercando di evacuare velocemente centinaia di persone dall’edificio, mentre continuano gli sforzi per verificare che non ci sia qualcuno bloccato all’interno. Sono stati segnalati almeno 49 feriti. Il vento rende difficile controllare le fiamme.

Spaventose le immagini della gallery scorrevole in alto e i video seguenti.