Incendio in un sottopassaggio: disagi ai treni Bologna-Milano

Per un incendio di un mezzo che trasportava una piccola cisterna di gasolio, scoppiato in un sottopassaggio ad Anzola dell’Emilia, sopra il quale passa la ferrovia, è stata sospesa, in via precauzionale, la circolazione sulla linea Bologna-Milano dalle 17.30 alle 18.25.

Disagi e rallentamenti hanno coinvolto oltre una trentina di treni dell’Alta velocità e una decina di regionali, con ritardi fino a 70 minuti. La situazione è tornata alla normalità. Intorno alle 17 Vigili del fuoco sono intervenuti in via Terremare, il rogo è stato domato prima che il fuoco intaccasse la cisterna. Salvo il conducente del mezzo, che alla vista delle fiamme, è sceso e si è allontanato chiamando i soccorsi. Sul posto anche Polizia Ferroviaria e Carabinieri.