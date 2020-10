Incendio Roma: autobus in fiamme, non ci sono feriti

Incendio a Roma: è divampato a bordo di un autobus di linea a piazza pio XI.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo Aurelio.

Al momento non risultano feriti.

“L’autobus della linea 881 distrutto dalle fiamme intorno alle 12:30 in piazza Pio XI è una vettura in servizio da oltre 15 anni“: lo precisa Atac in una nota sottolineando che “nessun problema si è verificato per le persone“.

L’incendio, divampato per cause ancora non precisate, è stato spento dai pompieri intervenuti con tre mezzi, mentre gli agenti del gruppo Aurelio della Polizia Locale hanno aiutato l’autista a fare scendere i passeggeri dall’autobus, per poi gestire la viabilità.