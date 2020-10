Incidente sull’A26: auto investe cinghiali, morte due persone

Grave incidente nella notte sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Ghemme in direzione Gravellona Toce, all’altezza del km 139: un’auto ha investito due cinghiali, due persone hanno perso la vita ed una è rimasta ferita.

Al momento non è stato ancora individuato il punto di ingresso degli animali in autostrada.

Sul posto i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.