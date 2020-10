L’infettivologo Bassetti risponde alle critiche sulla mascherina: “L’Italia è piena di incompetenti che vogliono insegnare agli esperti”

“Qui in corsia si lavora in maniera dura da ormai molti giorni e può capitare che quando sostituisci la mascherina la metti al contrario. Ieri qualcuno dopo che avevo pubblicato una mia foto, me lo ha fatto notare in maniera simpatica.

C’è invece chi lo ha fatto in maniera stupida. Sono sempre gli stessi idioti. Chi invece di lavorare passa la vita a criticare il prossimo in maniera solo distruttiva. Qualcuno di questi scienziati ha anche detto che io perderei di autorevolezza con la maschera al contrario“: risponde così alle critiche ricevute ieri Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria.

L’infettivologo ieri ha pubblicato una sua foto in cui indossava una mascherina ffp2 al contrario (la parte metallica sul mento invece che sul naso): da qui la pioggia di critiche, anche pesanti.

“Stiano tranquilli che la mascherina ffp2 funziona anche se è al contrario purché sia molto aderente, come io faccio sempre. Dispiace che incompetenti continuino a trattare una materia che ignorano e a voler insegnare agli esperti cosa fare. L’Italia ne è piena. E si può capire perché siamo a questo punto. Continuate così. Bravi,” conclude Bassetti.