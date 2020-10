L’infettivologo Bassetti spegne le candeline senza soffiarci sopra: “Quest’anno è tutto diverso” [VIDEO]

“Avrei voluto spegnere le candeline come ho sempre fatto per 50 anni… ma quest’anno è tutto diverso. Le ho spente con due battiti di mano in linea con le disposizioni Covid“: Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, condivide su Facebook il momento in cui ha spento le candeline, in occasione del suo compleanno, in modo insolito.

“È stato un modo di spegnerle particolare, che mi ha anche permesso di applaudire tutti i medici e i sanitari che lavorano giorno e notte per sconfiggere il Covid.

Festeggiare il mio Compleanno qui in Clinica al San Martino con il mio fantastico team, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno mi inorgoglisce molto.

Grazie a tutti quelli per i numerosissimi auguri che ho ricevuto.”