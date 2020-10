Oggi è l’International Coffee Day: italiani puristi, ma spopola un nuovo trend tra gli amanti del caffè

Bere caffè è un rito, un culto, per gli italiani. Il 94% del popolo italiano consuma abitualmente caffè e ama godersi il momento con calma, senza fretta. C’è chi ama berlo al bar in compagnia degli amici, chi invece preferisce prepararselo da sè in casa.

Si celebra oggi, 1 ottobre 2020, la giornata internazionale del caffè e per l’occasione Nespresso ha fotografato quattro profili diversi di coffee lovers italiani. Da una ricerca effettuata da Squadrati sono emersi quattro tipi diversi di amanti del caffè: gli italiani si sono mostrati ‘puristi’, ma anche ‘esploratori’.

In occasione del lancio del nuovo sistema per preparare il caffè in casa, “Vertuo”, che consente ben 5 lunghezze diverse in tazza, Nespresso ha immortalato i 4 profili emersi dalla ricerca di Squadrati, concentrata sulle preferenze e gli stili che caratterizzano le abitudini di consumo di caffè in Italia.

Ecco i quattro profili:

il 29% è risultato ‘purista ‘: amante del caffè nero, amaro (41%), ristretto e in tazza bollente (59%);

il 39% è risultato 'funzionale' : amante dei benefici (60%) del caffè, come le sue funzioni di ricarica ed energizzanti. I 'funzionali' bevono il caffè in meia tre volte al giorno

il 16% è risultato 'esploratore' : si tratta dei più aperti alla sperimentazione. Edonisti del caffè, gli 'esploratori' amano le ricette, la varietà, la tazza calda (59%) e la presenza della crema (47%). Fanno parte di questa categoria i giovanissimi della Generazione Z, i millennials, maanche la "Gen X"

il 16% è risultato 'social': si tratta di coloro che vivono il 'momento caffè' come un'occasione per stare insieme (82%) e non come una necessità. Chi fa parte di questa categoria bene non meno di un caffè al giorno (54%)

Dalla ricerca è anche emerso che gli italiani vanno a caccia dell’alta qualità, prediligendo il consumo in casa di caffè (86%). Si fanno avanti però nuove modalità di consumo: il 16% infatti bene il caffè lungo, e questa tendenza sta crescendo sempre più in Italia.

Per quanto riguarda la modalità di preparazione del caffè è quella con la macchina a capsule a trionfare: il 52% degli intervistati ha inftti dichiarato di preferire questa metodologia, il 20’% invece consuma caffè lungo o doppio e il 16% lo acquista online.