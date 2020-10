Sbiancamento dei denti fatale, irlandese si sottopone a cure odontoiatriche in Turchia e muore: in gravi condizioni due suoi amici

Tragedia in Turchia: un uomo di 33 anni, Richard Molloy, di Ardoyne, nel nord di Belfast è morto dopo essere rientrato in hotel a seguito di alcune cure odontoiatriche. I due suoi amici, partiti con lui per lo stesso motivo, sono in gravi condizioni. Secondo il Guardian i tre amici avrebbero deciso di andare a Marmaris per uno sbiancamento ai denti e avrebbero assunto dei farmaci per il trattamento e potrebbero essere stati proprio questi a causare queste tragiche conseguenze. Mancano però le conferme: le autorità stanno infatti indagando.

Declan Carson e Aaron Callaghan, gli amici di Richard Molloy sono attualmente in ospedale, in Turchia, in gravi condizioni. Intanto le autorità stanno lavorando per riportare la salma di Molloy alla famiglia.