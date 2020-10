Il calcio si ferma ancora una volta a causa del coronavirus: la Uefa ha deciso di rinviare la sfida in programma per oggi pomeriggio tra Islanda e Italia Under21, valida per le qualificazioni agli Europei dopo la positività di 4 giocatori azzurri. Bastoni, Carnesecchi, Plizzari e Gabbia sono risultati positivi al Covid-19 e su disposizione delle autorità islandesi tutta la delegazione azzurra si trova adesso in quarantena.