C’è un reattore nella stanzetta: Jackson Oswalt nel Guinness World Record, è il più giovane ad aver costruito un reattore nucleare

Sono tante e spesso bizzare le persone che entrano a far parte del Guinness World Record: l’uomo con più tatuaggi al mondo, la donna con le unghie più lunghe del mondo e chi più ne ha più ne metta. Nel libro dei primati, però, c’è posto anche per studiosi, piccoli e grandi geni.

Oggi parliamo proprio di uno di loro: Jackson Oswalt, un giovanissimo appassionato di fisica nucleare. Il suo record è quello di aver costruito un reattore a fusione nucleare a soli 12 anni. Il ‘ragazzo atomico’ è il più giovane al mondo ad aver costruito un reattore nucleare.

“Ero stufo di passare le giornate a giocare ai videogame“, ha raccontato Jackson, nato e cresciuto a Memphis, in Tennessee. Il ragazzo si è avvicinato alla fisica nucleare dopo aver letto la storia di Taylor Wilson, famoso per aver completato una fusione nucleare a 14 anni. Jackson ha iniziato ad informarsi su forum di appassionati di fisica nucleare, per poi seguire corsi di matematica. Ha comprato online i componenti per il reattore e ha iniziato a sperimentare. Sono serviti tanti tentativi, ma dopo un anno e mezzo circa è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. L’impresa è stata certificata dal consorzio di ricerca “Open Source Fusor Research”, ed è costata 10 milioni di dollari e due anni di studi.

Jackson, che all’università vuole studiare fisica nucleare, vuole anche creare un’organizzazione per finanziare gli esperimenti di giovani come lui, che non hanno la disponibilità economica per acquistare le attrezzature necessarie.

“Poche ore prima del suo 13 ° compleanno nel 2018, Jackson Oswalt ha fuso insieme due atomi di deuterio utilizzando un reattore che aveva costruito e gestito nella stanza dei giochi della sua casa di famiglia a Memphis, Tennessee, USA. Il risultato di Jackson è stato verificato da Fusor.net, The Open Source Fusor Research Consortium, il 2 febbraio 2018 e confermato dal ricercatore sulla fusione Richard Hull, che mantiene un elenco di scienziati dilettanti che hanno raggiunto la fusione a casa“, queste le parole sul sito ufficiale del Guinness World Record.