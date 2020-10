James Naismith: cosa ha inventato l’insegnante e medico canadese?

Ogni giorno, milioni di persone seguono tantissimi sport. Non tutti, però, conoscono la storia del loro sport preferito. In questi giorni sono iniziate le Finals di NBA, ma ci siamo mai chiesti come è nata la pallacanestro? Il basket è un’invenzione di un insegnante e medico nato in Canada, James Naismith.

Insegnante di educazione fisica, Naismith, laureato in medicina, ha scritto le prime 13 regole fondamenti del basket e ha organizzato la prima partita sperimentale, disputata nel 1891.

A Naismith fu chiesto di inventare un gioco che potesse intrattenere i ragazzi al chiuso durante la stagione invernale e fu così che nacque la pallacanestro.