Vesuvio in tendenza su Twitter, ma non per fenomeni sismici: quando il tifo per una squadra porta a sogni… raccapriccianti

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare della sfida tra Napoli e Juventus, in programma questa sera allo Stadium. La squadra partenopea non è partita per la trasferta di Torino a causa della positività di due giocatori al coronavirus. L’Asl1 ha impedito ai giocatori di partire, consigliando l’isolamento.

La Juventus, però, sembra non accettare questa decisione: ieri sera la società ha fatto sapere che la prima squadra sarà regolarmente in campo questa sera. Si va dunque verso una vittoria a tavolino per 0-3? Forse no, la Figc e la Lega Serie A sembrano orientati verso il rinvio.

Intanto le tifoserie si sbizzarriscono sui social e non mancano i messaggi raccapriccianti. Su Twitter è in tendenza l’hashtag #Vesuvio. In tantissimi si sono allarmati, pensando ad un’improvvisa attività del vulcano, ma in realtà si tratta di tifosi juventini che sognano che un’improvvisa eruzione possa radere al suolo Napoli. Può il tifo per una squadra di calcio portare a tutto ciò?