Sistema immunitario dei Koala australiani compromesso: rischiano di estinguersi prima del 2050

Koala australiani a rischio di estinzione prima del 2050: è questa la clamorosa scoperta degli scienziati dell’Università del Queensland. Gli esperti hanno pubblicato uno studio sulla rivista Plos One, dopo aver analizzato i dati raccolti in 29 anni nel New South Wales, lo stato orientale dell’isola, dai quali è emerso che incendi e alterazione dell’habitat causati dalle attività antropiche hanno stressato il sistema immunitario di molte specie, mettendone a rischio la sopravvivenza.

“Le popolazioni di koala sono diminuite costantemente principalmente a causa di malattie come la clamidia, una delle condizioni piu’ comuni e la principale ragione per cui vengono ricoverati nei centri di cura. Incendi boschivi e distruzione del loro habitat hanno reso gli animali piu’ suscettibili alle malattie”, ha spiegato Edward Narayan dell’Universita’ del Queensland.

“Qualsiasi disturbo all’habitat di un animale attiva la risposta fisiologica allo stress e se i fattori che hanno causato lo stress non cessano di esistere, l’eccessiva produzione di ormoni chiamati glucocorticoidi puo’ compromettere il sistema immunitario. I koala vengono considerati come vulnerabili all’estinzione dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e dal Comitato scientifico delle specie minacciate del governo australiano, ma potrebbero presto essere ritenuti a rischio. I nostri dati evidenziano che uno dei motivi di ricovero piu’ comuni era la manifestazione della clamidia“, ha continuato l’esperto.

“I tassi di rilascio sono diminuiti nel tempo abbiamo scoperto che l’eta’ dell’animale puo’ influenzare la prognosi e la possibilita’ di recupero, mentre non sono state riscontrate differenze di genere significative. Le tendenze a lungo termine dipingono un quadro di un costante declino delle popolazioni. La nostra speranza e’ che questo studio possa contribuire a sensibilizzare sull’importanza di massimizzare gli sforzi volti ad affrontare la situazione“, ha aggiunto Narayan.

“Data l’entita’ delle perdite dovute agli incendi – conclude Narayan – che, secondo le stime del NSW ammontano a piu’ di cinquemila esemplari, la popolazione dei koala australiani potrebbe estinguersi prima del 2050“, ha concluso.