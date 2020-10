La Commissione crea una piattaforma di cooperazione globale per combattere la deforestazione

Oggi la Commissione europea compie un passo avanti nella lotta alla deforestazione globale. La nuova piattaforma multilaterale disponibile da oggi per contribuire a proteggere e a ripristinare le foreste del pianeta riunisce una vastissima gamma di parti interessate e competenze: Stati membri dell’UE, le principali ONG operanti nella protezione delle foreste, organizzazioni dell’industria, organizzazioni internazionali e paesi extra europei, compresi i più grandi mercati al consumo al di fuori dell’UE, e alcuni dei paesi colpiti dalla deforestazione. La nuova piattaforma mira a favorire gli scambi tra le parti interessate al fine di creare alleanze e di promuovere e condividere gli impegni per ridurre in modo significativo la deforestazione.

Virginijus Sinkevičius, Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: “Le foreste sono indispensabili per il benessere di tutti gli abitanti della Terra, eppure le stiamo perdendo ad un ritmo allarmante. L’UE è determinata ad agire per invertire la rotta, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per contribuire a proteggere le foreste del pianeta. Ma non possono farlo da soli. Auspico che questa piattaforma, che riunisce le principali parti interessate, sarà un eccellente catalizzatore della cooperazione volta a fermare e invertire il fenomeno della deforestazione“.

La piattaforma fungerà anche da strumento di elaborazione delle politiche e integrerà l’elaborazione da parte della Commissione di una proposta legislativa volta a ridurre al minimo il rischio di deforestazione associato ai prodotti venduti sul mercato dell’UE, prevista nel secondo trimestre del 2021. Questo impegno è sancito nel Green Deal europeo, nella strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, nella strategia “Dal produttore al consumatore” e nella comunicazione su come intensificare l’azione dell’UE contro la deforestazione e il degrado delle foreste.

A inizio settembre è stata aperta una consultazione pubblica che si concluderà il 10 dicembre 2020. La deforestazione è una delle principali fonti di emissioni di gas a effetto serra, responsabili del riscaldamento globale, e una causa di estinzione di animali e piante.