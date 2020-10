LaMunt, il nuovo marchio di montagna creato da donne per donne [FOTO]

Il 29 ottobre Ruth Oberrauch, membro dell’Executive Board del Gruppo Oberalp, ha ufficialmente presentato il nuovo arrivato tra i marchi della brand house. “LaMunt è il nuovo marchio di sport di montagna creato da donne per donne, che apre una nuova prospettiva femminile sugli sport alpini“, ha spiegato Ruth Oberrauch. LaMunt si rivolge a donne sicure di sé che vogliono vivere la montagna a modo loro. La frequenza delle attività, il livello di abilità e la velocità sono di secondaria importanza. Ciò che conta per le donne LaMunt è la propria passione per la montagna. Il marchio che si posiziona nel segmento premium, è la risposta del gruppo al crescente numero di donne che praticano sport di montagna e che sono alla ricerca di un abbigliamento che soddisfi le loro esigenze, senza compromessi in termini di funzionalità. È proprio qui che entra in gioco LaMunt, che combina funzionalità ed estetica proponendo “smart fit solutions”. Seguendo lo slogan del brand “Shape her identity”, la progettazione dei capi si sviluppa attorno al concetto di perfetta vestibilità per il corpo femminile, in modo che le donne si sentano a proprio agio durante tutte le attività. Dettagli ben studiati, possibilità di personalizzazione, materiali sostenibili e di alta qualità sono destinati a soddisfare le esigenze delle donne che vogliono esprimere la propria personalità anche attraverso l’abbigliamento in montagna. LaMunt sarà disponibile online e in modo esclusivo presso rivenditori selezionati a partire da gennaio 2022.

Funzionalità – un must per le donne



Come base per il lancio sul mercato del nuovo marchio LaMunt e come fonte di ispirazione per tutti i propri marchi per gli sport di montagna, il Gruppo Oberalp ha commissionato uno studio semiotico a Karmasin Behavioural Insights (Vienna, Austria), uno degli istituti di ricerca comportamentale più riconosciuti a livello internazionale, che ha analizzato i bisogni, la mentalità e gli atteggiamenti delle donne in montagna. La funzionalità dell’abbigliamento e dell’attrezzatura per gli sport di montagna sono risultati essere essenziali. Inoltre, per le donne il comfort e la vestibilità sono prioritarie, seguite dal design e dal prezzo. Grazie a questa ricerca si è potuto capire che gli scarponi e i pantaloni da montagna sono gli articoli più problematici per le donne, soprattutto a causa della loro vestibilità. Clicca qui per il riassunto dello studio.

Il Messner Mountain Museum diventa il palcoscenico dei marchi del Gruppo Oberalp

“Trasformare la nostra Convention in un formato virtuale non è stata solo una necessità, ma anche un compito impegnativo. L’interpretazione virtuale di una sfilata di moda è stata una vera e propria sfida, ma il risultato è notevole“, ha commentato Christoph Engl, CEO del Gruppo Oberalp. Il concetto di sfilata è stato interpretato in modo completamente nuovo, scegliendo una location esclusiva per l’evento: il Messner Mountain Museum a Plan de Corones, in Alto Adige. Fondato da Reinhold Messner e dedicato agli sport tradizionali di montagna, alla storia della montagna e all’alpinismo, non poteva esserci palcoscenico migliore per i marchi del Gruppo Oberalp.

Il museo è stato trasformato in una straordinaria passerella innovativa, mettendo in scena i punti chiave dei marchi nel suggestivo e iconico edificio progettato da Zaha Hadid. “Questo luogo magico è perfetto per noi: riflette l’essenza dell’alpinismo nella sua interezza. Questo è esattamente ciò che vogliamo ottenere con i nostri marchi“, ha spiegato Christoph Engl.

La sfilata di moda è solo una parte di ciò che Salewa, Dynafit, Pomoca, Evolv, Wild Country e LaMunt hanno da raccontare. Gli showroom virtuali a 360° e i video dei prodotti continueranno ad essere disponibili sulla piattaforma digitale convention.oberalp.com anche dopo il 29 ottobre. Brand manager, product manager, designer ed esperti di sostenibilità saranno disponibili nelle live chat room il 30 ottobre per rispondere a tutte le domande aperte.

Dalla prima edizione della Oberalp Virtual Convention nel maggio 2020, il Gruppo Oberalp è stato il primo a presentare in anticipo le sue collezioni non solo ai rivenditori, ma anche a tutti i consumatori finali e agli appassionati di montagna.