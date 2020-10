Il lavoro più cool delle Alpi sulle piste di Rio Pusteria in Alto Adige: aperte le candidature per il ruolo di Cavaliere della stagione invernale

AAA Cavaliere cercasi. Nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, tra la Valle Isarco e la Val Pusteria in Alto Adige, la prima neve ricorda l’apertura delle selezioni per l’impiego più cool delle Alpi: “il Cavaliere”. Così chiamato per l’elegante frac che indossa e la particolare attitudine ad essere sempre disponibile e gentile, il Cavaliere è la figura che il comprensorio Gitschberg Jochtal ricerca dal 5 dicembre 2020 al 5 aprile 2021: un’affasciante “guardiano” che assiste gli ospiti sulle piste da sci, sempre pronto a fornire informazioni, aiuto pratico e consigli di ogni tipo, nonché punto di riferimento per esclusivi aperitivi, tra baite e impianti di risalita.

55 km di piste soleggiate (11 blu, 9 rosse e 4 nere) che si sviluppano sui Monti di Fundres ad altitudini comprese tra i 1.400 e i 2.500 m di quota, servite da 15 impianti di risalita: questo il privilegiato luogo di lavoro del Cavaliere che, dal 5 dicembre 2020 al 5 aprile 2021, trascorrerà entusiasmanti giornate sugli sci insieme agli ospiti del comprensorio. Quali sono i suoi compiti? Ecco alcuni esempi:

Fornire aiuto e consigli di ogni tipo : dalle informazioni relative alle piste del comprensorio Gitschberg Jochtal, ai fazzoletti per chi ne dovesse avere bisogno, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid

: dalle informazioni relative alle piste del comprensorio Gitschberg Jochtal, ai fazzoletti per chi ne dovesse avere bisogno, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid Indicare la via più breve per raggiungere la prossima baita , dove riscaldarsi con un tè bollente o uno speziato brûlé, o assaporare qualche piatto tipico altoatesino

, dove riscaldarsi con un tè bollente o uno speziato brûlé, o assaporare qualche piatto tipico altoatesino Conoscere alla perfezione l’area sciistica , l’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria e le montagne che lo circondano, per poter consigliare agli sciatori le piste più suggestive, i punti più panoramici da raggiungere e le baite più pittoresche in cui soffermarsi per una pausa ristoratrice

, l’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria e le montagne che lo circondano, per poter consigliare agli sciatori le piste più suggestive, i punti più panoramici da raggiungere e le baite più pittoresche in cui soffermarsi per una pausa ristoratrice Fornire informazioni sulle Scuole di Sci ed essere pratico con l’attrezzatura sportiva (sci, snowboard, slittino)

ed essere (sci, snowboard, slittino) Consegnare i premi ai bambini più coraggiosi in occasione di gare di sci ed eventi

Con 2 Scuole di Sci certificate e con sigillo di qualità per i servizi ai bambini, 3 asili sulla neve con assistenza a tempo pieno e 1 GimmyFun Ride con piccole kickers, boxes, curve paraboliche, l’area sciistica Rio Pusteria è considerata una delle migliori d’Italia per i bambini e le famiglie. Ma non solo: in questo territorio si possono raggiungere 3 piattaforme panoramiche con vista mozzafiato su più di 500 montagne, intraprendere numerosi sentieri invernali a piedi o con le ciaspole, scegliere tra 22 rifugi e baite tipiche dove assaporare specialità tradizionali della cucina altoatesina, per una vacanza che concilia sport, relax e buon cibo.

Informazioni e candidature per il lavoro del Cavaliere:

entro il 08.11.2020 a info@riopusteria.it