“Libertà per gli orsi in Trentino”: manifesti animalisti appaiono in numerose città italiane

“Libertà per gli orsi in Trentino #stopcasteller“: è quanto si legge su manifesti affissi dagli animalisti in 20 città italiane nella notte tra il 20 e 21 ottobre in occasione della tappa del Giro d’Italia di Madonna di Campiglio (Trento).

I manifesti sono stati affissi all’Arena di Verona, a Roma, Milano, Torino, Rimini, Cagliari, nell’ambito della protesta del Coordinamento Macachi Liberi per la detenzione dei tre orsi M49, M57 e DJ3 nel centro di recupero faunistico Casteller di Trento.

La struttura è ormai da mesi al centro dell’attenzione di varie associazioni animaliste, preoccupate per lo stato di salute degli orsi.