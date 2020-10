L’emergenza coronavirus preoccupa Londra: la capitale del Regno Unito è costretta a correre ai ripari e lo farà con delle misure più stringenti a partire dalla mezzanotte di venerdì. L’allerta a Londra passerà da ‘media’ ad ‘alta’, come riferito dal Guardian e ciò implicherà dei cambiamenti importanti: no alle riunioni tra amici in casa, sarà scoraggiato l’uso dei mezzi pubblici, mentre le attività resteranno aperte.