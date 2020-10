Aldo coniuga stile e sostenibilità: la nuova collezione di scarpe LOVE Planet [GALLERY]

In un contesto storico in cui l’attenzione del sistema moda è sempre più dirottata verso nuove soluzioni in totale armonia con il Pianeta, anche il gruppo Aldo ha avviato – già dal 2013 – un percorso innovativo all’insegna dello sviluppo di nuovi materiali.

Lo dimostrano quelli utilizzati per il lancio delle nuove scarpe Aldo – sneakers e stivaletti stringati – protagonisti della collezione LOVE Planet: oltre al neoprene e il jersey riciclato, la pelle tracciabile e la totale assenza di PVC, il gruppo Aldo ha sviluppato una miscela di biomassa di alghe e gomma termoplastica che è protagonista della nuova linea di calzature e accessori.

Per Aldo, la sostenibilità è infatti una promessa da rispettare su scala internazionale. Non a caso, l’impegno di Aldo Shoes Italia risponde a quello dell’intero gruppo che, dal quartiere generale di Montreal in Canada, ha iniziato già nel 2013 un percorso che ha posto solide fondamenta per parlare con autorevolezza di sostenibilità ambientale.

In un contesto già così tanto solido, il lancio della collezione Aldo LOVE Planet si propone come un tassello aggiuntivo all’interno di un percorso assai più organico e ragionato: dal 2013 a oggi, Aldo ha già ridotto del 46% le emissioni di carbonio in tutte le sue operazioni, oltre ad aver adottato – nello stesso anno – una filosofia zero-waste che ha permesso di ridurre gli sprechi a cominciare proprio dagli Head Office di Montreal.

Aldo LOVE Planet infatti non include solo sneakers e stivaletti stringati: oltre alle scarpe Aldo perfette per interpretare le tendenze moda Autunno Inverno 2020 2021, la collezione vanta anche una linea di accessori femminili e maschili pronti a portare nei rispettivi guardaroba una ventata di freschezza (ed eco-sostenibilità) secondo i canoni estetici del brand. E a proposito di questi ultimi: la versatilità delle scarpe Aldo protagoniste della collezione LOVE Planet sta tutta nel minimalismo che le pervade.

Quali sono dunque le novità della nuova offerta Aldo? Neoprene riciclato, pelle tracciabile, jersey riciclato e la nuova suola con tecnologia CleanStepTM. Innovazioni che stupiscono, merito anche della seconda vita dei materiali sostenibili utilizzati per la collezione Love Planet, che rendono ancora più tangibile la nuova natura ecofriendly delle calzature Aldo.