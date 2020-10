L’UE premia Grenoble, sarà capitale verde del 2022

L’UE ha premiato la città francese di Grenoble: sarà la capitale verde del 2022.

Il premio foglia verde europea 2021 è stato invece assegnato a Gabrovo, in Bulgaria e Lappeenranta, in Finlandia.

L’annuncio è stato dato dalla Commissione UE durante la cerimonia di premiazione a Lisbona.

Grenoble riceverà un bonus da 350mila euro dalla Commissione Europea per l’organizzazione dell’anno come capitale verde europea.

E’ stato riconosciuto il forte impegno della città nella gestione dei cambiamenti climatici e l’approccio innovativo per la gestione attraverso la democrazia partecipativa.

Gabrovo è stata premiata per le politiche di efficienza energetica e Lappeeranta per l’impegno nel diventare una città verde modello.