La Luna si tinge di rosso mentre sorge nei cieli della California assediata dagli incendi [VIDEO]

Il fumo dei devastanti incendi in California ha tinto il cielo di rosso nelle ultime settimane. Se questo effetto è già impressionante di giorno, di notte è ancora più sorprendente, soprattutto se a fare da protagonista c’è la luna piena. Le spettacolari immagini del video in timelapse che trovate in fondo all’articolo mostrano la luna sorgere nel cielo sopra il Monte Shasta (California) la notte del 30 settembre. Il satellite emerge da “dietro” gli alberi come un grande globo rosso infuocato. L’effetto è stato osservato anche al d fuori della California.

Dylan Robichaud, meteorologo della National Weather Association di Eugene (Oregon), ha riportato che in quello stesso giorno la luna “appariva arancione a causa del fumo nell’alta atmosfera emesso dagli incendi in California”. Le immagini sono davvero spettacolari, tanto da aver fatto il giro del web. Di seguito il video.