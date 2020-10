Malato di tubercolosi scappa dal reparto di Malattie Infettive e prende il treno per Milano

Un paziente di 45 anni, residente a Milano e ricoverato nel Reparto di Malattie Infettive del San Matteo per tubercolosi, è fuggito sabato scorso dal Policlinico di Pavia. L’uomo è arrivato in treno Milano, dove in serata è stato rintracciato in un bar e riportato poi in ospedale con un Tso. A dare la notizia è, oggi, il quotidiano “La Provincia pavese“. Il 45enne, che ha problemi di tossicodipendenza, sembra avesse già manifestato nei giorni precedenti la sua intenzione di allontanarsi dall’ospedale. Sulla vicenda è stata avviata un’indagine da parte della Procura di Pavia. Sono in corso accertamenti anche da parte dell’Ats di Pavia, per ricostruire il percorso della fuga del paziente e i contatti avuti con altre persone.