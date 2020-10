Maltempo Francia, si aggrava il bilancio: cinque morti e sette dispersi

Il bilancio del maltempo e delle forti piogge, seguite da inondazioni, nel sud-est della Francia è salito stasera a 5 morti e 7 dispersi. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in visita nella regione sinistrata, sottolineando di voler “ricostruire molto rapidamente“. Finora le autorità avevano parlato di 4 morti, 8 dispersi e 13 probabili dispersi, in quanto di loro non si avevano notizie. “Il bilancio umano – ha detto Macron in uno dei comuni più colpiti, Breil-sur-Roya – e’ pesante e io voglio, prima di tutto, esprimere un pensiero per le famiglie delle vittime“. Il decreto di catastrofe naturale sara’ pubblicato domani mattina e riguarderà 55 comuni del dipartimento.