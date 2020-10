Maltempo, a Venezia si corre ai ripari: per la prima volta si alza il Mose contro l’acqua alta

Con l’applicazione dell’Ordinanza della Capitaneria di porto, che avvia l’interdizione alla navigazione e all’ingresso delle barche, ha preso il via per Venezia ‘l’operazione Mose’. Lo conferma all’ANSA il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. “Ci siamo – dice – io andro’ li’ (alla bocca di porto) verso le 9 per seguire da vicino quanto accade”. “Pur trattandosi di un test funzionale, il piu’ prezioso per l’acquisizione dei dati che servono per la messa a punto del sistema – aggiunge Zincone – e’ chiaro che questo evento rappresenta un giorno importante per la citta’, che comunque si ritrovera’ libera dalle acque alte grazie al Mose per la prima volta”. Zincone aggiunge di “non poter nascondere, in questo senso, una certa emozione, anche se consapevole dello scopo primario di verifica” dell’operazione.

Il picco di acqua potrebbe arrivare a 130 cm

“La perturbazione prevista sull’Adriatico e su Venezia e’ in leggero ritardo, quindi il picco di contributo meteorologico potrebbe spostarsi oltre il massimo astronomico previsto alle 12, con probabile aggiornamento del livello di massima a 130 centimetri”. E’ quanto dichiarato da Alvise Papa, responsabile del Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia.

Laguna di Venezia chiusa alla navigazione

Dalle ore 7.00 di stamani e’ interdetta la navigazione alle tre bocche di porto della Laguna di Venezia, per permettere le operazioni di sollevamento del Mose. Sono in vigore infatti le ordinanze emesse nella tarda serata di ieri dalle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia, competenti per le rispettive aree lagunari. Nei pressi delle Bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, transitano solo imbarcazioni delle forze di polizia, della Guardia Costiera, del soccorso e delle societa’ connesse al Consorzio Venezia Nuova. Il traffico portuale veneziano potra’ riprendere non prima delle ore 15.30, e comunque non prima del rientro delle barriere mobili nei propri alloggiamenti.

Barriere gia’ fuori dall’acqua

Sono gia’ emerse dall’acqua le barriere del Mose, che oggi si e’ alzato per la prima volta a proteggere Venezia dal’alta marea, per ora ancora sotto il metro. Su Venezia ha iniziato a piovere, e c’e’ un forte vento di scirocco.