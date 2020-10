Maltempo: violento acquazzone su Pescara, numerosi danni e disagi

Sono stati numerosi i disagi a Pescara e nell’area metropolitana a causa di un violento acquazzone con grandinata che nel pomeriggio si è abbattuto sulla città. Allagamenti, strade invase dal fango, alberi e rami caduti in piu’ punti della citta’. E numerosi sono stati anche gli interventi dei Vigili del Fuoco per attivita’ di prosciugamento e rimozione degli alberi, in alcuni casi finiti sulle auto in sosta. In un supermercato dei Colli, le infiltrazioni di acqua hanno fatto cedere il controsoffitto, senza conseguenze per i clienti. L’attività è stata chiusa al pubblico.