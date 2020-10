Maltempo, Aipo: “La piena del Po verso l’esaurimento”

La piena del Po causata dai temporali delle scorse settimane si avvia ormai a conclusione. Lo comunica l’Aipo, l’Agenzia interregionale che con oggi conclude l’aggiornamento di questa ondata autunnale. Il colmo della piena del Po, spiegano i tecnici, è passato ieri mattina, 8 ottobre, nel tratto terminale e del delta del fiume con valori di criticità moderata. I livelli sono in calo. Ad Ariano (Rovigo) e Cavanella (Venezia) rimarranno oltre la soglia di criticità ordinaria (livello 1) ancora fino a domani, per poi rientrare sotto le soglie di criticità, come già avvenuto nel resto dell’asta fluviale.