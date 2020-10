Maltempo, sirene di allarme allagamento e messaggi con i megafoni a Genova: arrivano le esercitazioni di protezione civile

Suonano le sirene, le pattuglie della Polizia locale chiudono le strade, i volontari della Protezione civile sono pronti a dare assistenza ai cittadini e a diffondere i messaggi di allarme con i megafoni. Non c’e’ nessun rischio imminente di allagamento ma si tratta di un’esercitazione che, da domani e fino al 15 ottobre, coinvolgera’ quattro Municipi genovesi, Medio Ponente, Ponente, Valpolcevera e Media Valbisagno. Non e’ previsto un coinvolgimento diretto dei cittadini che, tuttavia, sono stati dettagliatamente informati nei giorni scorsi. Le esercitazioni rientrano nelle iniziative della seconda edizione della “Settimana nazionale della Protezione civile”, aperta domenica con la giornata “Io non rischio”, con gli stand e i volontari in piazza De Ferrari.

“Questa esercitazione e’ un momento molto importante- commenta il consigliere comunale delegato alla Protezione civile, Sergio Gambino- e servira’ a verificare la risposta operativa del sistema di diffusione sonora, delle strutture comunali e il flusso di informazioni ai diversi livelli di responsabilita’, ma anche e soprattutto la risposta della popolazione delle aree interessate. Partecipare a un’esercitazione di protezione civile, come cittadini, e’ la modalita’ migliore per recepire le indicazioni sulle misure di autoprotezione perche’ non restino solo sulla carta, ma diventino esperienza vissuta in prima persona”. Il calendario delle esercitazioni prevede: martedi’ 13, dalle 10, Municipio 6 Medio Ponente, con i torrenti Molinassi, Cantarena, Chiaravagna; mercoledi’ 14, dalle 10 alle 13, Municipio 7 Ponente in zona Voltri, ambito del torrente Leira; mercoledi’ 14, dalle 14 alle 17, Municipio 5 Val Polcevera, con esercitazione in zona rio Fegino; giovedi’ 15, dalle10, Municipio 4 Media Val Bisagno, con il torrente Bisagno, in zona Staglieno.